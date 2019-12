A6, De Micheli: "La frana non era prevedibile, linee guida a gennaio"

SAVONA - “La frana non era prevedibile”. Lo ha detto la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, in una informativa urgente alla Camera circa il crollo del viadotto dell'autostrada A6 Torino-Savona. "Al fine di monitorare l'andamento dei movimenti franosi, in accordo con i Centri di Competenza della Protezione Civile, dell’Università di Firenze e della Fondazione CIMA, il concessionario ha, altresì, installato due ulteriori sistemi di monitoraggio dell'ammasso franoso ed ha adottato in collaborazione con i soggetti istituzionali coinvolti un piano per la gestione delle emergenze".

"Il complesso dei sistemi di monitoraggio approntati è finalizzato a preallertare la Concessionaria affinché, laddove dal monitoraggio emerga il superamento dei valori soglia individuati dalla Protezione Civile, disponga l'immediato blocco del traffico sul viadotto- spiega De Micheli - in attuazione del 'Piano Speditivo della viabilità', sottoscritto in data 28 novembre 2019 dalla Concessionaria con la Regione Liguria, la Prefettura di Savona, il Comune di Savona, la Fondazione CIMA di Savona e l’Università di Firenze, in qualità di centri di competenza individuati dal Dipartimento della Protezione civile". Il Piano "consente di contemperare le esigenze di sicurezza degli utenti dell'autostrada con quelle di fluidità del sistema trasporti, in un ambito territoriale caratterizzato da una particolare fragilità di tutte le reti delle comunicazioni stradali e ferroviarie- precisa il ministro- A ciò si aggiunga che nella provincia di Savona, a causa delle numerose frane sulle strade statali e provinciali, non sussistono alternative di valico appenninico verso l'entroterra ed il Piemonte".

"Sono state avviate le attività di progettazione del nuovo viadotto, che sarà realizzato a campata unica, con tempi di ultimazione stimate in quattro mesi" e "dal momento del dissequestro delle aree, la concessionaria Autostrada dei Fiori ha già dato inizio ai lavori per la costruzione delle fondazioni del nuovo viadotto”, prosegue la De Micheli. Per il futuro "in caso di allerta meteo arancione, o rossa, si procederà alla chiusura al traffico del viadotto Rio Valletta, quello rimasto integro dell'A6 all'altezza di quello crollato, e dove il traffico è reindirizzato, dal momento dell'inizio della pioggia. Anche qualora i sensori installati sulla frana dovessero scattare, si procederà all'interdizione del traffico", ha spiegato il ministro.

“A seguito delle indicazioni impartite ai concessionari autostradali per l'anno 2020 sono pervenuti programmi di manutenzione ordinaria sull'intera rete in concessione, per una spesa stimata di circa 1,1 miliardi di euro, significativamente superiore ai valori medi degli anni precedenti”, continua la De Micheli. “E' stato definito un programma di ispezioni di natura straordinaria finalizzato ad accertare lo stato dei viadotti ricadenti nella rete autostradale ligure e del Piemonte. All'esito dei primi accertamenti, è stata già richiesta ai concessionari l'adozione, per specifiche tratte autostradali, di misure di regolazione del traffico. Si tratta di verifiche che potranno essere estese anche alle tratte autostradali ricadenti in altre regioni”.

"Il Consiglio Superiore del Lavori Pubblici sta perfezionando linee guida tecniche improntate alla verifica di sicurezza dei viadotti e ai criteri di transitabilità in caso opere non rispondenti agli standard contemplati dalle attuali norme tecniche. Dette Linee guida verranno adottate entro nei primi giorni del mese di gennaio. Per assicurare una gestione delle infrastrutture autostradali improntata ai più elevati livelli di sicurezza, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto recentemente differenti misure di natura organizzativa, regolatoria e dispositiva nei confronti dei concessionari", conclude il ministro.

Nel frattempo, la Guardia di finanza ha eseguito alcune acquisizioni di documenti che riguardano la progettazione e la realizzazione, oltre agli schemi di ispezioni periodiche e manutenzioni del viadotto. (LEGGI QUI)