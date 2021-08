A12, incidente in uno scambio di carreggiata a Recco: scontro camion-auto

RECCO - Incidente in area di cantiere sulla A12 tra Recco e Chiavari in direzione Levante. Un camion e un’auto si sono toccare lateralmente nella fiancata all’interno di uno scambio di carreggiata. Sul posto l’intervento del personale sanitario che ha prestato le prime cure ai feriti. Gli occupanti dell’auto sono stati trasferiti al pronto soccorso in codice verde.

Nessuna grave conseguenza per loro ma ancora una volta è messa in evidenza la pericolosità dei vari cantieri sparsi lungo le autostrade della Liguria. È infatti sufficiente un lieve incidente per bloccare completamente il traffico.

L'incidente è avvenuto all'interno della galleria San Bartolomeo in direzione La Spezia si sono formati 4 km di coda, 2 km di incolonnamenti invece in direzione Genova. Sul posto è presente la polizia stradale per i rilievi del caso. Nel tratto interessato dall'incidente segnalata "scorta veicoli tra Chiavari e Rapallo per verifica tecnica". Poi i mezzi sono stati spostati e il traffico a ripreso a scorrere senza ulteriori difficoltà.