A Viaggio in Liguria non solo la piazzetta, le voci degli storici residenti

PORTOFINO - L'appuntamento è quello tradizionale del mercoledì sera alle 21 su Primocanale e primocanale.it: torna Viaggio in Liguria, la trasmissione dedicata a territorio ed enogastronomia.

La seconda tappa del 2020 in compagnia del cucinosofo Sergio Rossi, e con la collaborazione di Elisabetta Biancalani, andrà alla scoperta di una Portofino inedita. La voce dei pescatori, ma anche di chi coltiva gli orti sul monte sopra la piazzetta. E poi uno sguardo dal mare e altre sorprese.

"Non mancherà lo spazio per la presentazione di alcuni piatti in una delle stagioni più suggestive per ammirare la perla del levante" spiega il vice sindaco Giorgio D'Alia.

Viaggio in Liguria nella prossima puntata del 22 gennaio farà nuovamente tappa a Terrazza Colombo.