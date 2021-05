A Portofino lo spettacolo delle barche a vela, seconda giornata delle regate di Primavera

PORTOFINO - Seconda giornata di regate nelle acque di Portofino. Si accende la sfida tra gli equipaggi in gara nelle Regate di Portofino-Splendido Mare Cup, una delle competizioni veliche più famose al mondo. Tutte le regate sono trasmesse in diretta da Primocanale in doppia lingua (italiano e inglese) che cura la produzione televisiva con Primocanale Production.

LA DIRETTA DI PRIMOCANALE DELLA SECONDA GIORNATA DELLE REGATE DI PORTOFINO

Occhi puntati sul percorso di gara che i team dovranno affrontare. Partenza alle ore 11 (diretta Primocanale dalle 10.30). Attenzione anche alle condizioni meteo. Nella prima giornata di regate è stato il vento forte (15/20 nodi) e le onde a impegnare gli equopaggi nelle oltre due ore di gara. E per la giornata di oggi è atteso un ulteriore rinforzo e la comparsa rispetto a giovedì anche della pioggia.

La prima regata, dopo il calolo dei compensi ha visto la vittoria di giornata per l’R/P 78 Capricorno di Rinaldo Del Bono, secondo posto per il Mylius 80 Twin Soul B di Luciano Gandini e terza piazza per lo Swan 98 Drifter Cube di Andrea Bianchedi. Il più veloce a completare il percorso era stato l'equipaggio di Pendragon.

Uno spettacolo trasmesso in diretta grazie alla produzione di Primocanale in tutto il mondo. Diretta visibile in tv su Primocanale e sui canali social ma anche sul sito dello Yacht Club Italiano e e in diretta mondiale nei canali dedicati agli ospiti degli hotel del gruppo Belmond. La competizione velica mette al centro la bellezza della Liguria e del suo mare, volano per l'economia turistica che riparte dopo oltre un anno di difficoltà a causa del Covid.

L'evento è organizzato dallo Yacht Club Italiano, dal comune di Portofino e dall'International Maxi Association sotto l'egida della Federazione Italiana Vela. Il gruppo Belmond è title partner della manifestazione, Rolex official timepiece mentre Loro Piana e Veuve Clicquot sono Partner Tecnici; completa il gruppo dei sostenitori dell’evento Banca Passadore