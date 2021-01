124 Live Set, torna la musica dance su Primocanale: appuntamento in tv e su Zoom

GENOVA - Venerdì 8 gennaio alle 23 su Primocanale torna l’appuntamento con la migliore dance degli anni 2000. Continua 124 live set, il format ideato per portare divertimento e spensieratezza dagli studi di Terrazza Colombo nelle case dei telespettatori e per dare voce al mondo delle discoteche e dell'intrattenimento. Un mix di musica e interazione che, puntata dopo puntata, vede crescere sempre di più la community su Zoom. Dalle famiglie con bambini ai ragazzi, c'è chi balla con il pigiama e chi studia l’outfit per la serata. Per avere il link al privé Zoom e ballare in diretta, basta inviare un messaggio al numero Whatsapp 3476766291: per entrare è necessario accendere la videocamere e aver voglia di divertirsi!

Questo venerdì alla consolle un back to back con i dj Luis Rocca e Max P che si sfideranno tra tormentoni e pezzi ricercati per far scatenare a ritmo di musica tutto il pubblico di Primocanale. Ad animare la serata anche la suadente voce di Mattia Salvatico, vocalist delle principali discoteche della Liguria.

Attraverso il numero Whatsapp di Primocanale, spazio anche ai vostri messaggi: dalle richieste musicali alle dediche da veder scorrere in onda. 124 live set, music delivery direttamente a casa tua.