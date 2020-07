'Unione e cambiamento', operai ex Ilva donano una scultura al cardinal Bagnasco

GENOVA - Una delegazione di operai ArcelorMittal, insieme al delegato della Fim Cisl Paolo Olmari, ha donato al cardinale Angelo Bagnasco una scultura realizzata da Roberto Corredino e Gianni Salbe che rappresenta il ponte, intitolata “Genova la Superba: unione, cammino, cambiamento e continuità.

Un omaggio degli ex lavoratori Ilva per ringraziare il cardinale, che ha sempre mostrato grande attenzione e sensibilità per il mondo del lavoro. Presente anche il cappellano del Lavoro don Franco Molinari.