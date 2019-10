"Sei ecologico?", arriva il gioco alla Città dei Bambini che parla di ambiente

GENOVA - "Quanto sei ecologico?": lo si può scoprire alla Città dei Bambini, grazie al nuovo test pensato apposta per i più piccoli. Imparare giocando, è questo l'obbiettivo della nuova installazione realizzata da Iren e Liguria Digitale, con la collaborazione di alcuni ragazzi dell'istituto Calvino in alternanza scuola lavoro. "L'attività di alternanza è per noi importante in quanto oltre a mantenere vivo il rapporto con le scuole, ci consente di individuare anche futuri collaboratori", spiega Antonio Andreotti, direttore del personale e organizzazione sistemi informativi di Iren. "Da questo progetto è nata anche una assunzione".

Dalle slide interattive che consentono ai bimbi di approfondire i temi della sostenibilità, ad un gioco vero e proprio, tutto digitale. "Tre filoni tra cui scegliere, energia, acqua e rifiuti", racconta Chiara Martini di Liguria Digitale. "Si possono fare labirinti, quiz, cruciverba tutti su questi temi, sia in italiano sia in inglese".

Ancora una volta il Porto Antico rinnova il suo impegno green, dopo l'installazione di due seabin e la campagna plastic free. "Stiamo pensando di fare dei laboratori proprio legati ad approfondimenti su questo tema", racconta Alberto Cappato, direttore Generale di Porto Antico. "Quali ambasciatori migliori se non i bambini che tornando a casa possono responsabilizzare i genitori".