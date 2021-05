"Riprenderci la libertà e ricominciamo a viaggiare sognando Baleari e Maldive"

GENOVA - "Riprenderci la libertà e ritornare a viaggiare e a vivere come prima".

Hanno più o meno spiegato spiegato così la decisione di fare subito il vaccino i primi ragazzi che stamane hanno affollato il centro vaccini della Fiera del Mare di Genova grazie alla apertura ai giovani e meno giovani over 18 a cui è stata la possibilità di vaccinarsi.

Prima della mezzanotte di ieri, 14 maggio, le prenotazioni sul sito della Regione "Liguria prenotovaccino.regione.liguria.it" erano già a quota 15 mila.

La presenza di tanti giovani per la prima volta ha cambiato anche la cartolina dell'hub della Fiera del Mare, non solo persone con i capelli bianchi, ma anche tanti giovani, in fila come ai concerti o alle partite di calcio.

Due ragazze poco più che ventenni hanno ammesso che hanno già in mente il viaggio da fare, Baleari e Maldive, quando si dice le idee chiare e la voglia, quasi una frenesia, di tornare a vivere dopo l'anno più cupo dell'era moderna.