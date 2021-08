"Deficienze tecniche", la nave resta in porto a Genova: ecco cosa è successo

GENOVA - E' rimasta ferma in porto, ancorata alla banchina. Non è partita la Gnv Excellent che sarebbe dovuta salpare martedì sera da Genova in direzione Palermo. All'interno circa 700 passeggeri e 300 mezzi. "Deficienze tecniche" questo il problema riscontrato dal nucleo della guardia costiera che ha di fatto impedito il viaggio.

Dalla guarda costiera è arrivata la spiegazione del perché il traghetto è rimasto fermo in porto. Di fatto per la Excellent ieri sera iniziava la nuova tratta Genova-Palermo dopo aver operato recentemente lungo la Genova-Barcellona-Tangeri. In questo caso esiste una norma che recepisce un regolamento europeo che impone un'ispezione di tipo preventivo da parte dell'autorità marittima ogni qualvolta si verifica un cambio di rotta.

Nel corso dell'ispezione, autorizzata dalla compagnia, sono state rilevate delle "deficienze", alcune di rapida soluzione altre "più gravi e complesse". Il problema principale che sta tenendo ferma la nave in porto è quello riscontrato all'impianto di sentina che non consente appunto di rilasciare il via libera alla partenza della nave.

A quel punto la procedura prevede che siano i tecnici del Rina a svolgere delle verifiche. Nella notte i primi controlli che non hanno comunque permesso la soluzione del problema. Non è dato sapere al momento quanto tempo ci vorrà per il corretto ripristino del funzionamento dell'impianto di sentina. Impianto che serve per svuotare la parte più bassa dello scafo della nave nel caso in cui si accumuli dell'acqua.

Il traghetto sarebbe dovuto partire alle 21.30 di ieri sera. Un'attraversata lunga che dura circa 22 ore. I passeggeri hanno trascorso la notte all'interno della nave. "Quando siamo saliti dopo circa dieci minuti ci hanno detto che non sarebbe partita" spiega una delle persone a bordo della nave. Tutti passeggeri presenti nella nave sono ospitati dalla compagnia senza costi per cibo o bevande consumate. Il personale della Gnv ha informato che è in arrivo a Genova un'altra nave: la Superba. Entro il pomeriggio verranno fatti scendere e salire a bordo del traghetto in arrivo per poi partire in serata alla volta della Sicilia. Le auto in stiva sono state fatte scendere e posizionate nel piazzale antistante in attesa di essere imbarcate sulla Superba.

Nel corso delle prime ore della mattinata sarebbero arrivate anche le forze dell'ordine che hanno calmato gli animi delle persone a bordo che chiedevano maggiori informazioni su quanto stava accadendo e le motivazioni del ritardo nella partenza. La Superba dunque imbarcherà i passeggeri che dovevano partire ieri con la Excellent e quelli in programma oggi. La nave partirà in direzione Palermo alle ore 21.30. Non sembra esistere un problema di spazi a bordo in quanto la Superba è in grado di ospitare 2920 passeggeri e quasi 1000 veicoli. Di conseguenza anche le norme anti Covid verrebbero rispettate.