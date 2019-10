Aspettando Orientamenti', tutte le iniziative in programma a Spezia

LA SPEZIA - Diffondere l’ampia offerta formativa presente a livello provinciale, coinvolgendo gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e gli enti di formazione locale. Aiutare i nostri ragazzi a intraprendere il giusto percorso formativo così da poter realizzare facilmente il loro futuro. È quanto si propone ‘Aspettando Orientamenti “Orientarsi alla Spezia – una bussola per scegliere la tua strada’, l’iniziativa organizzata dal Comune della Spezia (Assessorato alla Formazione Professionale, Università e Ricerca e Assessorato all’Istruzione) in collaborazione con Regione Liguria, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tramite l’Ufficio Scolastico Regionale, Provincia della Spezia e Aliseo – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Civico dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore alla Formazione Professionale Genziana Giacomelli e l’assessore Istruzione e Politiche Giovanili Giulia Giorgi, Patrizia Saccone Consigliere provinciale con delega a Pubblica istruzione e Diritto allo studio, Erminio Grazioso Dirigente responsabile della Struttura Università e Politiche giovanili - Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro e per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Gloria Rossi.

"Orientamenti è un appuntamento importante e irrinunciabile per i nostri ragazzi nel calendario cittadino - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini -, attraverso lo studio e il piano dei fabbisogni del mercato del lavoro a livello cittadino e provinciale sappiamo quali saranno le maggiori richieste da parte di aziende e privati in termini di risorse umane, e per abbattere la disoccupazione giovanile è un dovere dare una corretta informazione ai ragazzi e alle famiglie per orientarsi al meglio. La Mediateca Regionale Ligure, per una settimana, ospiterà presentazioni e testimonianze di orientamento e soprattutto occasioni per scoprire quali sono le domande di formazione e professioni dei prossimi anni".

"L’iniziativa - spiega l’assessore Giacomelli –, condivisa con tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di istruzione, lavoro e orientamento, nasce per dare ai giovani le necessarie informazioni per scegliere una strada per costruire il loro futuro. Mille studenti coinvolti nella scorsa edizione e oltre 1.100 previsti per quest’anno con le loro famiglie e 50 testimonial che attraverso le loro storie racconteranno ai nostri giovani le opportunità del territorio, le professioni e i mestieri».

Dal 16 fino al 19 ottobre, alla Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” di via Firenze 37, si terranno presentazioni, testimonianze e laboratori di orientamento rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie.

Di seguito i laboratori e i seminari in programma:

Mercoledì 16 ottobre, dalle ore 16.30 alle 18.30: I mestieri di oggi e di domani - Presentazione dell’offerta formativa degli Istituti tecnici, professionali e di Istruzione e Formazione Professionale e testimonianze dal mondo del lavoro.

Giovedì 17 ottobre, dalle ore 16 alle ore 17: Presentazione dell’offerta formativa provinciale. Illustrazione della “guida alla scelta dopo la scuola media” a cura della Provincia della Spezia

Giovedì 17 ottobre, dalle ore 17 alle ore 18:30 e Sabato 19 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 12: Seminari di aiuto alla Scelta per Genitori, a cura di ALISEO

Per gli studenti delle scuole superiori l’appuntamento è il 31 ottobre in Sala Dante, con il convegno ‘Orientamenti 2019: Diamo volto alle professioni’, rivolto a 200 studenti delle classi quinte degli istituti superiori della provincia. Un supporto ai giovani per le loro scelte future: storie di professioni e mestieri raccontate dai protagonisti.

L’iniziativa spezzina introduce ‘Orientamenti 2019’, la 24° edizione del Salone della scuola, della formazione e dell’orientamento al lavoro che si terrà al Porto Antico di Genova, da martedì 12 a giovedì 14 novembre 2019. Il tema scelto per Orientamenti 2019 e sul quale si concentreranno anche i laboratori e gli inspirational talk del salone spezzino è il ‘Saper Fare’, sulla scorta dei dati sui fabbisogni del mercato del lavoro che evidenziano, per i prossimi 4 anni, una crescente domanda di professioni tecniche.