La piazza di Primocanale: il grande show di Capodanno in diretta dalle 21 tra musica e spettacolo

Sarà la regia di Duccio Forzano, nome di primo piano dello spettacolo televisivo nazionale, a dare ritmo, visione e spettacolarità a La piazza di Primocanale, il grande show di Capodanno in onda questa sera dalle 21 su Primocanale, pensato per accompagnare i telespettatori liguri fino al brindisi del nuovo anno con musica, collegamenti in diretta e un racconto corale del territorio.

Direzione artistica

La cifra distintiva dello show è proprio l’impianto ideato e diretto da Duccio Forzano, che ha costruito una serata dal grande ritmo televisivo, alternando performance dal vivo, collegamenti esterni e momenti di intrattenimento in studio, con una regia capace di tenere insieme linguaggi diversi e location simboliche.





Conduzione centrale

A guidare il pubblico nel conto alla rovescia verso il nuovo anno saranno Matteo Cantile e Chiara Orrù, chiamati a tenere il filo narrativo di una diretta lunga e articolata, costruita per essere insieme spettacolo, racconto e festa condivisa.

Ospiti sul palco

Sul palco e negli studi si alterneranno Giulia Ottonello, Daniele Raco, Enzo Paci e Pippo Lamberti, affiancati dalla Band dei De Scalzi, per una serata che mescola musica, comicità e spettacolo dal vivo.

Luoghi simbolo

Le esibizioni in studio prenderanno vita nella Lounge al 30esimo piano del Grattacielo Piacentini di Genova e sulla Terrazza Colombo, mentre i collegamenti esterni porteranno il pubblico nel Porto di Genova, al Teatro Sociale di Camogli e in altre piazze e località della Liguria: Imperia, Savona, La Spezia.

Dimensione corale

La forza del format sta nella sua natura diffusa: una grande piazza televisiva capace di unire idealmente tutta la regione, raccontando il Capodanno ligure attraverso immagini, musica e dirette che permettono a chi è a casa di sentirsi parte di un unico evento collettivo.

I vostri messaggi

Per tutta la serata saranno protagonisti anche i telespettatori che potranno inviare foto, messaggi, auguri al numero WhatsApp dedicato alla notte di Capodanno in diretta: 3355880913.









