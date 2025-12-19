Capodanno in Liguria, 29 eventi per celebrare il 2026 e l'identità ligure

La Regione Liguria presenta "Capodanno 2026 - La Mia Liguria", 29 eventi, tra concerti, spettacoli pirotecnici, dj set pensati per celebrare l'arrivo del nuovo anno valorizzando l'identità ligure, le sue eccellenze e la capacità del territorio di attrarre visitatori e creare occasioni di partecipazione e sviluppo.

"Passare il Capodanno in Liguria è diventato un must e anche quest'anno festeggiare l'arrivo del 2026 nelle nostre piazze sarà indimenticabile - sottolinea l'assessore regionale al Turismo Lombardi - con tantissimi eventi musicali e non solo che attireranno migliaia di turisti per un Capodanno diffuso nel vero senso del termine. Possiamo già dire con certezza che le piazze dove si attenderà la mezzanotte saranno pienissime in quanto le presenze nelle strutture alberghiere sono ormai avviate verso il sold out".

Promozione dei grandi eventi come volano per lo sviluppo economico, turistico e culturale

L'iniziativa si inserisce in una più ampia strategia regionale di promozione dei grandi eventi come volano per lo sviluppo economico, turistico e culturale, con un'attenzione particolare al coinvolgimento dei Comuni e delle realtà locali, per garantire ricadute diffuse e durature su tutto il territorio ligure. Nel corso della presentazione è stata anche annunciata una campagna di comunicazione pensata anche per i mercati di prossimità, in particolare Piemonte e Lombardia per incentivare i flussi turistici durante le festività.

"Come Anci abbiamo condiviso con Regione la necessità di coordinare e promuovere il Capodanno della Liguria affinché diventi l'espressione corale delle nostre comunità locali - afferma la vicepresidente di Anci Liguria, Elisa Di Padova - Facendo sinergia, il territorio si trasforma in una meta ideale per il turismo 'city break' e non solo: ogni borgo e città accoglierà i visitatori non solo la notte del 31, ma per l'intero periodo delle festività". Nel corso della presentazione è stata anche annunciata una campagna di comunicazione pensata anche per i mercati di prossimità, in particolare Piemonte e Lombardia per incentivare i flussi turistici durante le festività.