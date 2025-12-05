Il Galata Museo del Mare apre al pubblico la nuova Sala Colombo con "IMPATTO. Cristoforo Colombo e il Mondo Altro"

Riscoprire la figura di Cristoforo Colombo, sia tramite gli occhi di chi arrivò dopo aver attraversato il mare, sia da quello dei molti popoli che li videro sbarcare e da questo arrivo subirono cambiamenti drammatici. È l'obbiettivo del percorso che inaugura al Galata Museo del Mare: "IMPATTO. Cristoforo Colombo e il Mondo Altro".

Nella nuova Sala Colombo un allestimento innovativo attraverso sette aree tematiche

Con l'inaugurazione della nuova Sala Colombo, il Galata Museo del Mare presenta un allestimento innovativo che si sviluppa attraverso un percorso articolato in sette aree tematiche, ognuna delle quali esplora aspetti diversi della vita e dei viaggi di Cristoforo Colombo e delle conseguenze scaturite da queste, caratterizzate da videoproiezioni immersive, installazioni interattive e testimonianze originali. L’obiettivo è quello di offrire una visione completa della sua figura, che non si limita alla celebrazione dell’impresa, ma affronta anche le sue implicazioni storiche, culturali, sociali e ambientali, mettendo in comunicazione mondi così differenti.

Una lettura storica della figura di Cristoforo Colombo dell'impatto tra mondi diversi

La giornata prevede un panel di esperti che, dalle ore 18, analizzeranno la figura di Cristoforo Colombo alla luce degli studi contemporanei, offrendo una lettura storica aggiornata dell’incontro – o meglio impatto – tra mondi diversi, sconosciuti tra loro. Il dibattito sarà introdotto da Marco Ansaldo, presidente dell’Istituzione MU.MA, e da Paolo Masini, presidente della Fondazione MEI, e sarà presieduto da Antonio Musarra, professore di storia Medievale all’Università di Roma La Sapienza. L'evento nasce dalla collaborazione tra il Galata Museo del Mare e il MEI, culminata in un nuovo allestimento dedicato a Colombo. Giustina Olgiati, dell’Archivio di Stato di Genova, illustrerà il viaggio dei documenti colombiani storici, mentre Carlos Montalvo, direttore del Museo Nazionale dell’Ecuador, offrirà una prospettiva latinoamericana sulla scoperta e le sue implicazioni. Pierangelo Castagneto, membro del Comitato Scientifico del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, parlerà dell’influenza di Colombo nella narrativa dell’emigrazione italiana.

Il taglio del nastro con l'assessore Montanari

Pierangelo Campodonico, direttore dell’Istituzione Mu.MA, racconterà le scelte operate nel nuovo percorso museale "Impatto: Cristoforo Colombo e il Mondo Altro". Le conclusioni saranno affidate a Giacomo Montanari, Assessore alla cultura del Comune di Genova. Alle 19.15 è previsto il taglio del nastro per l'inaugurazione ufficiale della nuova sezione del museo.

"Si può e si deve affrontare la figura e la vicenda di Cristoforo Colombo, un grandissimo genovese, da lati diversi, e non solo coincidenti con quelli ci fanno via via più comodo. La ricerca storica ci insegna a procedere in modo serio e aperto: a essere larghi, profondi, curiosi, di sguardo ampio e libero, non soggetti a convenienze ma pronti a rilevare le novità e a discuterle. A Genova i Musei del Mare non fanno solo conservazione, ma ricerca. E gli studiosi e storici che partecipano a questo evento sono tra i più solidi e ferrati sull’argomento" ha detto Marco Ansaldo, presidente dell’Istituzione MU.MA.