A Palazzo Ducale un premio per il Nobel Annie Ernaux, la scrittrice che indaga su emozioni e memoria

La scrittrice francese Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura nel 2022

La sua scrittura si distingue per l’acutezza con cui analizza la memoria, il tempo e le emozioni umane, spesso raccontando le proprie esperienze, come nel caso dell’aborto clandestino narrato in L’evento che ha ispirato il film La scelta di Anne vincitore del Leone d'Oro alla Mostra di Venezia nel 2021. La sua capacità di portare alla luce i segreti e le vulnerabilità delle donne, e non solo, ha conferito ad Annie Ernaux un ruolo di pioniera nel panorama della letteratura francese e mondiale.

Domani, martedì 28 ottobre alle 19, la scrittrice francese che ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel 2022 “per aver esplorato con coraggio e acutezza clinica le radici dell’identità personale” sarà a Palazzo Ducale, nella Sala del Maggior Consiglio, per ricevere il Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2025 “La migliore scrittrice europea”, promosso dalla Città di Rapallo e da BPER Banca, con il patrocinio della Commissione Europea - Rappresentanza in Italia. Il suo nome si aggiunge a quello di altre prestigiose scrittrici – come Catherine Dunne e Amélie Nothomb – che hanno ricevuto in passato questo prestigioso riconoscimento.

Serata ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

Nel corso della serata, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, Ernaux dialogherà con Nadia Terranova e Margherita Rubino sui temi e le memorie che attraversano tre dei suoi romanzi più celebri: Gli anni, Il ragazzo e Perdersi. L’assegnazione del Premio Europeo anticipa la Cerimonia finale del Premio Rapallo BPER Banca 2025, in programma sabato 8 novembre a Rapallo, dove saranno proclamate le autrici italiane di narrativa e saggistica vincitrici della quarta edizione, selezionate dalla giuria tecnica fra 115 candidature ricevute da case editrici di tutta Italia.

