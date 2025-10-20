"Mi è scappato il nonno partigiano", oggi la presentazione del nuovo romanzo di Mario Paternostro

Appuntamento oggi alle 18 alla Feltrinelli di Genova per la presentazione del libro "Mi è scappato il nonno partigiano" del giornalista e scrittore Mario Paternostro.

Il romanzo

Il romanzo, edito da Fratelli Frilli, narra la storia del vicequestore Ferruccio Falsopepe, in vacanza nel suo paese natale in Puglia, che durante una serata racconta le avventure di nonno Tino, un ex giornalista genovese con un passato da partigiano e la sua relazione con il nipote Aldino, a cui racconta storie di cinquant’anni prima. Nonno Tino è ossessionato dai ricordi della guerra e da una misteriosa ragazza scomparsa, Emma. Quando nel 2007 nonno Tino e Aldino spariscono improvvisamente, Falsopepe guida un’indagine coinvolgendo anche un gruppo eterogeneo di aiutanti per ritrovarli.

Mario Paternostro

Mario Paternostro, è nato a Genova. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha scelto il giornalismo. Prima a “Il Lavoro”, lo storico quotidiano socialista, poi al “Giornale Nuovo” di Indro Montanelli, e infine a “Il Secolo XIX” dove è stato capocronista, capo della Cultura, inviato di politica e vicedirettore. Dal Decimonono alla tv privata Primocanale, di cui è stato direttore responsabile per undici anni. Ha insegnato Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico all’Università di Genova. Ora collabora come editorialista e autore di docufilm. Tra questi Genova in guerra, Addio ’900, Il Racconto di Genova, I cento anni di Bandiera rossa e La grande alluvione, Salir, Un giorno a Genova nel Medioevo, I Rolli in giardino e Ti ricordi? con Franco Manzitti. Ha scritto Le buone società per Costa & Nolan, Genovesi, Lezioni di Piano, Viaggiatori mangianti, Valigie al dente e Dialoghi sui minimi sistemi (con Claudio G. Fava) per De Ferrari, passando poi ai romanzi noir con Troppe buone ragioni e Il sangue delle rondini per Il Melangolo, Le povere signore Gallardo e Bésame mucho con Mondadori, Il Cardinale deve morire, La spia di Cechov, I delitti del Bianco e Le ombre di Genova con Fratelli Frilli Editori e infine Togliatti e il Cardinale e Strasse per De Ferrari.

