Musica, talento e passione: a Genova la sfida delle giovani promesse femminili della 'classica'

Le giovani finaliste del concorso

Sabato 11 e domenica 12 ottobre Genova ospita presso il Conservatorio Niccolò Paganini la Finale Nazionale del XIV Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica di Soroptimist International d'Italia, un'associazione di volontariato al femminile attiva nel mondo, in Italia e in Liguria. L'iniziativa, a carattere biennale e attraverso la quale in passato sono uscite vincitrici ragazze oggi artiste affermate come la pianista Beatrice Rana, è un talent musicale dedicato a giovani musiciste “classiche” con l'obiettivo da un lato di valorizzarne i talenti e sostenere l'inizio della loro carriera e dall'altro di dar loro forza e consapevolezza.

Candidate tra i 15 e i 25 anni

Tra le giovani candidate, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, pianiste violiniste flautiste soprani e mezzosoprano, ci sono anche un'arpista, una percussionista, una clarinettista, una fagottista e una sassofonista. Le semifinali si tengono sabato 11 (9-13 e 14-17) mentre domenica si esibiranno le 5 finaliste. Il montepremi complessivo è di 8.000 euro. Novità di quest'anno è il premio speciale "Emilia Gubitosi" da 500 euro per l'esecuzione di un brano di una compositrice volto a valorizzare il repertorio femminile. Prevista anche diretta una streaming (YouTube https://youtube.com/live/hdWeY2ZYKWc?feature=share)

