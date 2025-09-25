'Note a Margine', Nicola Piovani a Palazzo Ducale tra ricordi musica e cinema

Un Oscar per La vita è bella, quattro David di Donatello e altrettanti Nastri d'argento: sono solo i premi più importanti vinti da Nicola Piovani, compositore, direttore d'orchestra, collaboratore in passato di Fabrizio De André per Non al denaro non all'amore né al cielo e Storia di un impiegato e autore di colonne sonore per molti dei più importanti registi italiani, da Fellini a Monicelli, da Moretti a Tornatore, da Bellocchio ad Amelio.

Serata organizzata dall’Associazione Ottavio Cirio Zanetti

Sarà lui stesso a ripercorrere la sua straordinaria carriera lunedì 29 settembre alle 20.30 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale in Note a margine, una serata organizzata dall’Associazione Ottavio Cirio Zanetti che nell'occasione esce dalla propria sede di salita Inferiore San Rocchino dove abitualmente sviluppa la sua attività per celebrare un artista cui da tempo è legata a doppio filo dal momento che fu proprio Piovani a comporre le musiche per il mediometraggio Sipario girato dallo stesso Zanetti e a scrivere la prefazione del suo libro dedicato a Fellini, Tre passi nel genio.

Spettacolo tra parole e immagini

Note a margine è uno spettacolo con parole e immagini in cui Piovani condividerà con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre 40 anni di lavoro. Sulla scia di memorie e aneddoti (“non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica”, disse una volta) verranno ripercorsi alcuni grandi incontri che hanno segnato la sua carriera come quelli con Fellini o Benigni. Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconterà accompagnandole con le note del suo pianoforte insieme al saxofono di Marina Cesari, al contrabbasso di Marco Loddo e alle percussioni di Vittorino Naso.

