Polcevera Noir: Matteo Monforte presenta "I segreti della nebbia"

Prosegue la rassegna Polcevera Noir, il ciclo di incontri dedicati alla letteratura di genere che sta animando il territorio con autori, storie e atmosfere cariche di suspense. La prossima tappa è fissata per venerdì 26 settembre alle ore 18.00, presso l’Associazione Non Solo Morego (Via Morego 48), e vedrà protagonista lo scrittore genovese Matteo Monforte con il suo nuovo romanzo I segreti della nebbia. Dialogheranno con lui i direttori artistici della rassegna: Bruno Morchio, Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso.

Ambientato nell’entroterra ligure, il libro trascina il lettore in un’indagine serrata che prende avvio da un ritrovamento macabro: il corpo martoriato del giovane Billo Bianchi, scoperto una mattina di nebbia sotto al cartello di benvenuto di Crocefieschi. Sullo sfondo l’autunno del 1988, con un borgo che cela misteri, silenzi e segreti sepolti nel tempo. A indagare è Oscar De Ferrari, ex musicista punk diventato giornalista, alle prese con il suo primo caso di cronaca nera, tra depistaggi, omertà e un passato che torna a galla in modo inquietante.

Matteo Monforte, nato a Genova nel 1976, è autore per la televisione e il teatro: ha collaborato per dieci anni con Zelig, firmando testi per comici di primo piano come Maurizio Lastrico, Antonio Ornano, Teresa Mannino ed Enzo Paci. Parallelamente porta avanti la sua attività di romanziere: ha pubblicato La Genova male (Chinaski Edizioni), Prendo la sciarpa e arrivo da te (Grandi & Associati), La vanità dei pesci pulitori (Frilli, inserito dal blog Il Colore dei Libri tra i migliori cinque romanzi del 2019) e Dodici lumache e una banana split (Frilli, 2020).

L’incontro rientra nel calendario di Polcevera Noir, rassegna che porta nel cuore della Valpolcevera le voci più interessanti del panorama giallo e noir contemporaneo, creando un dialogo diretto tra autori e lettori.

