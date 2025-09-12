La solidarietà dei genovesi con la festa di Occupy Albaro per aiutare la Gigi Ghirotti

Accanto alla Ghirotti per il terzo anno

Domenica 14 settembre, dalle ore 18.30, i giardini di Santa Teresa ad Albaro ospiteranno la quinta edizione di Occupy Albaro Party, appuntamento a ingresso libero rivolto a tutta la cittadinanza, che chiude l’estate genovese unendo convivialità e impegno sociale. Anche quest’anno alcuni tra i più apprezzati ristoratori genovesi metteranno a disposizione esperienza e creatività per proporre piatti pensati appositamente per la serata. Il ricavato delle offerte minime per le degustazioni sarà interamente devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti, attiva da oltre quarant’anni nell’assistenza palliativa a domicilio e negli hospice cittadini.

Nata nel 2016 con una raccolta fondi per i terremotati del Centro Italia, la manifestazione ha poi sostenuto le famiglie colpite dal crollo di ponte Morandi e, negli ultimi anni, ha scelto di affiancare la Gigi Ghirotti. In due edizioni ha donato complessivamente 25.000 euro e l’obiettivo di quest’anno è superare questa cifra. "Genova è una città generosa che non smette di sorprendere – commenta il fondatore della Gigi Ghirotti, Franco Henriquet –. Ogni anno mi colpisce l’entusiasmo con cui tante persone scelgono di essere al fianco della Gigi Ghirotti".

I fondi per l'acquisto dell'hospice

La novità del 2025 è il supporto di Fondazione Carige che raddoppierà la cifra raccolta nella serata di domenica, donando altrettanti fondi alla Ghirotti. Questo significa che, se si raggiungeranno come auspicato i 15mila euro di donazioni, diventeranno 30mila a favore della fondazione Ghirotti. Fondi che serviranno per acquistare la sede di via Montallegro a Genova dell'hospice della Ghirotti stessa.

