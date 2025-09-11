Con l'omaggio a Guernica parte il festival "Quarto Pianeta"

Sarà Guernica, riletta e reinterpretata in tutte le sue sfumature, la protagonista di Quarto Pianeta Festival che si aprirà giovedì 11 settembre e proseguirà fino all'8 novembre nella sede dell’ex Ospedale psichiatrico di Genova Quarto, promosso da IMFI - Istituto per le Materie e Forme Inconsapevoli con la collaborazione del Coordinamento Quarto Pianeta.

Un percorso visivo e sonoro con scenografie, installazioni, fotografie, grafiche, sculture, video e performance dal vivo che ha l’obiettivo di ritrovare nel dipinto di Picasso del 1937, nel suo urlo contro la guerra e le sue vittime, l’attualità di quanto sta succedendo oggi.

Il Coordinamento Quarto Pianeta, oltre a evitare che l’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto venisse ceduto e privatizzato, contribuisce alla sua rigenerazione cercando di riconnettere culturalmente questa “periferia esistenziale” alla città. L'intervista al portavoce di Quarto Pianeta.

Il programma integrale

