Viaggio in Liguria, i trekking d'estate: dall'Alta Via ai parchi letterari - La puntata

Una delle caratteristiche che rendono quasi unica la Liguria è la possibilità di fare gite nell’entroterra ma vicinissimi al mare. Dall'Alta Via dei Monti Liguri, ai sentieri che ci sorprendono facendo alcune centinaia di metri in più... subito dietro l'abitato. Il simbolo dei sentieri liguri resta sempre lo stesso: quell'unione del blu del cielo e del blu del mare, intervallato dal verde dei suoi crinali. Ci sono sentieri più o meno impegnativi, ma per gli amanti del trekking la vista mozzafiato della costa dai monti diventa un desiderio esaudito. E poi ci sono le passeggiate culturali: i parchi letterari costellano il nostro territorio, questa settimana abbiamo scelto di ricordare Eugenio Montale.

La puntata di Viaggio in Liguria è disponibile sempre on demand dal sito e dal canale YouTube.

Dal Tigullio al Bracco

La puntata si apre lungo i sentieri di Masso, un paesino nel comune di Castiglione chiavarese, che si trova a una ventina di minuti dal mare, dalla costa di Sestri Levante. Qui ci sono oltre 50 km di sentieri che consentono di passeggiare anche nella frescura dei boschi. Qui poi, prendendo una deviazione, si può affrontare una gita molto impegnativa, di quattro ore quasi tutte in salita, che consente di arrivare al passo del Bracco dove si gode di una vista meravigliosa sul mare nella zona di Moneglia e Deiva Marina. Infine, raggiungiamo una località che si chiama Fiume proprio perché si trova in coincidenza del torrente Petronio che poi sfocia a Sestri Levante. Con una passeggiata di pochi minuti si può raggiungere un suggestivo ponte romano. Il fiume scorre attraverso una sorta di Canyon, dove è possibile fare anche il bagno al fresco tra gli alberi. Con Elisabetta Biancalani.

L'Alta Via dei Monti Liguri

Con i ragazzi di Cogoleto Outdoors e l’Associazione Alpini della sezione di Cogoleto, la nostra troupe di Viaggio in Liguria è salita sino a Prato Rotondo, sull’Alta Via dei Monti Liguri, nello splendido scenario del Geopark del Monte Beigua. Un angolo di Liguria dove il verde sembra infinito e il silenzio parla alla natura. Da lassù, lo sguardo abbraccia il mare e le montagne in un solo respiro. Con Franco Nativo.

Alla ricerca delle tracce di Eugenio Montale

Ci sono poi percorsi nella natura alla ricerca del valore culturale dei luoghi. A cent’anni dalla prima pubblicazione degli Ossi di Seppia siamo stati a Monterosso alla ricerca di tracce della poetica Montaliana nei luoghi delle ‘sue estati lontane’ alla scoperta dell’attività del Parco letterario dedicato al premio Nobel Eugenio Montale. Qui tra il mare e la riva, ecco dove si raccolgono gli ossi di seppia e i roventi muri d’orto con ‘in cima cocci aguzzi di bottiglia’. Scopriamo alcuni angoli del territorio in cui si ritrovano gli elementi cardine della poetica montaliana. Con Emanuela Cavallo.

La Val Varenna da scoprire

Sulle alture di Pegli, in val Varenna, ecco una passeggiata a poca distanza dall'abitato. Anche con l'autobus è possibile raggiungere l'inizio di sentiero alla scoperta di una valle ancora poco conosciuta, la valle del Rio Gambaro. Un angolo di natura selvaggia e incontaminata dove è possibile fare il bagno nei diversi laghetti presenti ma anche ammirare gli antichi mulini dove un tempo si macinavano i ceci con cui poi si preparava la farinata. Un paesaggio affascinante dove il tempo sembra essersi fermato. Con Aurora Bottino.

Trekking per tutte le difficoltà nel ponente

Trekking mozzafiato anche nell’ estremo ponente ligure. A promuovere l’outdoor ci pensa l’associazione no profit Monesi Young. Un viaggio attraverso i sentieri più suggestivi dell’imperiese grazie alla determinazione di un gruppo di giovani amanti della natura. Insieme alle guide, Viaggio in Liguria porta alla scoperta dei percorsi più facili e di quelli più suggestivi. Con Alessandra Boero.

Il sentiero di Masso nell'entroterra del Tigullio

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook