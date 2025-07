Palazzo Ducale, Sara Armella verso la presidenza

Sara Armella è destinata a diventare la nuova presidente di Palazzo Ducale di Genova – Fondazione per la cultura, segnando un'importante svolta come prima donna a ricoprire questo incarico. Avvocata esperta in diritto tributario con un profilo di rilievo internazionale, Armella vanta un curriculum di grande prestigio e una lunga esperienza nei ruoli di governo di enti pubblici: è stata presidente di Spim, società immobiliare del Comune di Genova, dal 2007 al 2011, e per oltre un decennio alla guida della Fiera di Genova, portandola attraverso importanti fasi di sviluppo e trasformazione.

La sua nomina, attesa probabilmente già domani da parte della sindaca Silvia Salis, arriva in un momento di rinnovamento della governance culturale cittadina, con il Comune di Genova che ha recentemente chiuso il bando per le designazioni nei vari enti e fondazioni. Palazzo Ducale, prevede che il Comune scelga la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo e una parte del comitato dei fondatori, e proprio in questa tornata di nomine si deciderà la sostituzione del presidente uscente Beppe Costa, nominato dalla precedente amministrazione e che per statuto avrebbe terminato il mandato con il cambio politico comunale.