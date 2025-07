Tutto esaurito alla Basko Arena per i The Kolors

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Primocanale (@primocanale.it)

Tutto esaurito a Genova Cornigliano per il concerto gratuito dei The Kolors che ha segnato il decimo compleanno di Basko: in tremila hanno riempito il parcheggio del punto vendita per cantare le hit della band. Da Arisa alla Berté, da Albano a Irene grandi, da dieci anni l'appuntamento con Basko Arena è diventata un'abitudine attesa dalla popolazione. Stash e i suoi compagni non sono nuovi alla piazza genovese e anche in questo passaggio hanno fatto sold-out, da 'Italo disco' a 'Un ragazzo una ragazza', la serata è stata caratterizzata da danze sfrenate e allegria.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook