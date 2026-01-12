Galeppini ricordato allo stadio Ferraris, lo striscione della gradinata Nord
di Annissa Defilippi
Lo striscione apparso per Emanuele Galeppini
Una tragedia che spezza il cuore. Ciao Emanuele, per sempre Grifone. Con queste parole, scritte su uno striscione esposto in Gradinata Nord allo stadio Luigi Ferraris, il tifo genoano ha voluto rendere omaggio a Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.
Cosa è successo
Il giovane, nato a Genova ma residente da anni a Dubai con la famiglia, era una promessa del golf italiano: talento precoce, determinazione e maturità fuori dal comune, come lo descrivevano i tecnici della Federazione Italiana Golf e gli amici del Circolo Golf e Tennis Rapallo, dove aveva mosso i primi passi sui green. Ma Emanuele era anche un appassionato tifoso del Genoa, un legame profondo con la sua città d'origine che non si era mai spezzato nonostante la vita all'estero. La notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, Emanuele si trovava nel locale Le Constellation di Crans-Montana per festeggiare l'arrivo del nuovo anno insieme ad amici. Quello che doveva essere un Capodanno di spensieratezza si è trasformato in incubo: un incendio, innescato da candele pirotecniche secondo le prime ricostruzioni, ha divorato il seminterrato del locale, causando almeno 40 morti e oltre 100 feriti, tra cui diversi giovanissimi. Tra le vittime italiane – sei in totale – c'era anche lui. Il suo corpo è stato identificato nei giorni successivi grazie al confronto del DNA, dopo ore di angoscia per la famiglia che, tramite lo zio Sebastiano, aveva chiesto di attendere la certezza prima di ogni annuncio ufficiale.
Il cordoglio del Genoa ai funerali
I funerali si sono svolti l'8 gennaio nella chiesa di Sant'Antonio a Boccadasse, in forma privata per volere dei familiari. Un silenzio commosso ha accolto il feretro, coperto di rose e lilium bianchi. Sulla bara, la mamma Beatrice ha posato con strazio la maglia della nazionale di golf firmata dagli amici del figlio. Tra le corone floreali spiccavano quelle del Circolo Golf Rapallo e dello Sci Club di Crans-Montana, ma anche un cuscino di fiori rossoblù del Genoa, omaggio della società che ha espresso cordoglio ufficiale: "Tutto il Genoa CFC si unisce al dolore della famiglia Galeppini per la tragica scomparsa di Emanuele, giovane sportivo genovese e appassionato tifoso rossoblù".
IL COMMENTO
