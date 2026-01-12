Galeppini ricordato allo stadio Ferraris, lo striscione della gradinata Nord

Lo striscione apparso per Emanuele Galeppini

Una tragedia che spezza il cuore. Ciao Emanuele, per sempre Grifone. Con queste parole, scritte su uno striscione esposto in Gradinata Nord allo stadio Luigi Ferraris, il tifo genoano ha voluto rendere omaggio a Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.

Il giovane, nato a Genova ma residente da anni a Dubai con la famiglia, era una promessa del golf italiano: talento precoce, determinazione e maturità fuori dal comune, come lo descrivevano i tecnici della Federazione Italiana Golf e gli amici del Circolo Golf e Tennis Rapallo, dove aveva mosso i primi passi sui green. Ma Emanuele era anche un appassionato tifoso del Genoa, un legame profondo con la sua città d'origine che non si era mai spezzato nonostante la vita all'estero.

La notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, Emanuele si trovava nel locale Le Constellation di Crans-Montana per festeggiare l'arrivo del nuovo anno insieme ad amici. Quello che doveva essere un Capodanno di spensieratezza si è trasformato in incubo: un incendio, innescato da candele pirotecniche secondo le prime ricostruzioni, ha divorato il seminterrato del locale, causando almeno 40 morti e oltre 100 feriti, tra cui diversi giovanissimi.