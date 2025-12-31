Meteo in Liguria, ecco le previsioni per l'inizio dell'anno

Le previsioni meteo

1 gennaio - Al mattino molte nubi su località centrali, qualche schiarita su estremi regionali. Tra pomeriggio e sera deboli piogge, prima sul centro e successivamente a Levante. Non si escludono deboli nevicate tra Val Trebbia ed Aveto oltre i 900-1000 m. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in deciso aumento, soprattutto in serata a Levante. Venti: meridionali, inizialmente deboli o moderati in rinforzo pomeridiano fino a forti su coste Imperiesi e successivamente a Levante. Rotazione da nord-ovest in serata su Savonese. Mare: poco mosso in rapido aumento a mosso e successivamente a molto mosso a partire da Ponente.

