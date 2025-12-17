A10, camion contro galleria: fino a 9km di coda tra Genova Pra' e Celle

Un incidente con un camion si è verificato in A10 nel tratto tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Si tratta di un incidente autonomo che non ha visto altri mezzi coinvolti. L'incidente si è verificato all'interno della galleria Varazze. L'autista del mezzo pesante ha riportato la frattura del femore. Sul posto l'intervento del personale sanitario per prestare le prime cure al ferito, si tratta di un uomo di circa 50 anni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Difficili le operazioni per estrarre dalle lamiere l'autista. Il traffico è rimasto bloccato per consentire le operazioni. Una volta soccorso l'uomo ed eseguiti i rilievi è stata riaperta una corsia. Nel mentre è stato deciso di lasciare il camion all'interno della galleria, nella corsia di marcia, fino alla notte per evitare di rimuoverlo e bloccare nuovamente la viabilità.

La situazione

Ore 17,30 - Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Pra' e Celle Ligure verso Ventimiglia, si registrano 9 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del km 29 e 400 all'interno della galleria Varazze ovest, coinvolto un camion In alternativa consigliamo di uscire a Genova Pra', percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Celle Ligure

Ore 16,45 - Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Pra' e Celle Ligure verso Ventimiglia, si registrano 8 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del km 29 e 400 all'interno della galleria Varazze ovest, coinvolto un camion In alternativa consigliamo di uscire a Genova Pra', percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Celle Ligure.

Ore 16 - In prossimità dell'incidente, la circolazione avviene su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire ad Arenzano ed attraverso la viabilità ordinaria rientrare a Celle Ligure. A seguito dell'incidente è stata chiusa l'entrata di Varazze verso Ventimiglia.

Ore 15,30 - Il traffico è bloccato tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Al momento si segnalano 4 km di coda a partire da Arenzano.

In alternativa è consigliato uscire ad Arenzano e attraverso la viabilità ordinaria rientrare a Celle Ligure. A seguito dell'incidente è stata chiusa l'entrata di Varazze verso Ventimiglia.