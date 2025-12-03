La metropolitana torna a pagamento, continuano i maxi controlli

Nuova tornata di controlli in orario di punta alle varie fermate della metropolitana di Genova. Questa mattina, alla fermata di piazza De Ferrari, ad aspettare i passeggeri della carovana in arrivo da Brin c'erano diverse squadre di verificatori.

Ieri mattina più di 200 multe in quattro ore

Ieri mattina, tra le 8 e le 12, quindici verificatori titoli di viaggio di Amt, affiancati da due agenti della polizia locale, hanno presidiato gli stessi accessi: in quattro ore sono state controllate 1.490 persone in uscita: 229 sono risultate senza biglietto valido o con titolo non regolare, con un tasso di evasione del 15,4%.

Il piano di verifiche intensive di Amt

L’operazione fa parte del piano di verifiche intensive settimanali che Amt sta conducendo nelle principali stazioni di interscambio e nei nodi strategici della rete urbana ed extraurbana, affiancato dai controlli ordinari quotidiani effettuati da circa 50 verificatori. "Con il nostro Piano di verifiche intensive, come quella svolta oggi a De Ferrari, e di controlli quotidiani sulla rete, intendiamo trasmettere un messaggio chiaro: utilizzare il trasporto pubblico in maniera regolare, con un titolo di viaggio valido, è prima di tutto un obbligo, oltre a rappresentare un atto di rispetto e di responsabilità verso l’intera comunità.