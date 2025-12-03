Scooter si schianta contro camion in via Archimede, ragazza di 20 anni all'ospedale

Paura questa mattina in via Archimede dove un incidente ha visto coinvolti una giovane di 20 anni a bordo del suo scooter e un camion in manovra.

I soccorsi

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la scooterista abbia colpito, per cause ancora in fase di accertamento, il camion che stava effettuando una manovra per entrare dal benzinaio, scivolando poi sull'asfalto bagnato. Sul posto è intervenuto il 118 con le ambulanze squadra emergenza 828 e 821 e i l'automedica Golf 1. La ragazza è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, non in gravi condizioni.

Presente anche la polizia locale che ha chiuso la strada per effettuare i rilievi del caso. Via Archimede è stata riaperta circa 40 minuti dopo.