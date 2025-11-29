Scomparsi due 70enni a Borzonasca, ricerche in corso da ieri sera

A Borzonasca sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco di Genova per due persone di oltre 70 anni, di cui si sono perse le tracce dalla serata di ieri.

Il primo è un 72enne originario di Acqui Terme, scomparso dopo una visita ad alcuni amici. L'uomo, che si trovava in giardino con il gruppo, si è allontanato senza preavviso, lasciando il cellulare sul posto. Da allora, nessuna traccia. Le ricerche, scattate da ieri pomeriggio, coinvolgono un imponente dispiegamento di forze tra vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari. La zona interessata dalle ricerche è quella di Asenino.

La seconda persona scomparsa, di circa 75 anni, è stata vista allontanarsi a bordo della propria auto. La zona setacciata è quella del lago di Giacopiane, in valle Sturla, dove l'uomo si sarebbe diretto con la macchina. Sul caso sono intervenuti anche i carabinieri, sulle tracce del veicolo e del disperso