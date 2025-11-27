Cronaca

Donna investita sulle strisce in piazza Montano

Importanti conseguenze sul traffico cittadino. Lunghe code anche su via Cantore, arteria fondamentale di Sampierdarena
34 secondi di lettura
di Redazione
IMMAGINE D'ARCHIVIO

Paura a Sampierdarena dove questa mattina, intorno alle 10, una donna di circa 60 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce in piazza Montano. La macchina ha travolto la signora che è caduta rovinosamente a terra sbattendo la testa.

La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. La donna è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Presente anche la polizia locale, che ha subito avviato i rilievi del caso: ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, quello che è certo è che la donna è stata investita mentre camminava sull'attraversamento pedonale.

Importanti conseguenze sul traffico cittadino. Lunghe code anche su via Cantore, arteria fondamentale di Sampierdarena. 

