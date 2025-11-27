Donna investita sulle strisce in piazza Montano

IMMAGINE D'ARCHIVIO

Paura a Sampierdarena dove questa mattina, intorno alle 10, una donna di circa 60 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce in piazza Montano. La macchina ha travolto la signora che è caduta rovinosamente a terra sbattendo la testa.

La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. La donna è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Presente anche la polizia locale, che ha subito avviato i rilievi del caso: ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, quello che è certo è che la donna è stata investita mentre camminava sull'attraversamento pedonale.

Importanti conseguenze sul traffico cittadino. Lunghe code anche su via Cantore, arteria fondamentale di Sampierdarena.