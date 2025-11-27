Cronaca

Torna alla homepage

Scende dall'auto ma il mezzo si muove e gli schiaccia una gamba

Ancora non è chiaro se l'uomo abbia dimenticato di inserire il freno a mano o ci sia stato un guasto
51 secondi di lettura
di Aurora Bottino

È sceso dall'auto ma non si è accorto che il veicolo aveva iniziato a muoversi. Così un uomo è stato investito dalla sua stessa macchina sulla Ruta di Camogli. La chiamata al 112 è arrivata intorno alla mezzanotte: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. 

I soccorsi 

Muovendosi, la gamba dell'uomo è rimasta schiacciata e incastrata tra la sua auto e quella parcheggiata davanti: i pompieri intervenuti hanno effettuato le manovre necessarie per estricarlo e lo hanno poi consegnato alle cure dei sanitari. Stabilizzato, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. 

Donna muore schiacciata da un'auto parcheggiata senza freno a mano a Borgoratti 

La morte di Fulvia Minetti 

Ancora non è chiaro se l'uomo abbia dimenticato di inserire il freno a mano o ci sia stato un guasto che ha permesso al veicolo di muoversi in autonomia. Solo a settembre una donna, Fulvia Minetti, è deceduta dopo che un'auto, da poco parcheggiata in cima a via Borgoratti, l'ha travolta schiacciandola contro il muro mentre lei camminava sul marciapiede. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 09 Settembre 2025

Donna muore schiacciata da un'auto parcheggiata senza freno a mano a Borgoratti

Ancora non è chiaro cosa sia successo anche se dalle prime informazioni sembrerebbe che il mezzo abbia iniziato a muoversi all'indietro, colpendo la donna e schiacciandola contro il muro

TAGS