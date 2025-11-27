Scende dall'auto ma il mezzo si muove e gli schiaccia una gamba

È sceso dall'auto ma non si è accorto che il veicolo aveva iniziato a muoversi. Così un uomo è stato investito dalla sua stessa macchina sulla Ruta di Camogli. La chiamata al 112 è arrivata intorno alla mezzanotte: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco.

I soccorsi

Muovendosi, la gamba dell'uomo è rimasta schiacciata e incastrata tra la sua auto e quella parcheggiata davanti: i pompieri intervenuti hanno effettuato le manovre necessarie per estricarlo e lo hanno poi consegnato alle cure dei sanitari. Stabilizzato, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

La morte di Fulvia Minetti

Ancora non è chiaro se l'uomo abbia dimenticato di inserire il freno a mano o ci sia stato un guasto che ha permesso al veicolo di muoversi in autonomia. Solo a settembre una donna, Fulvia Minetti, è deceduta dopo che un'auto, da poco parcheggiata in cima a via Borgoratti, l'ha travolta schiacciandola contro il muro mentre lei camminava sul marciapiede.