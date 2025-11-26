Donna morta nel Vara, cellulare ritrovato in fondo al fiume: aiuterà a capire cosa è successo

E' stato ritrovato in fondo al fiume il cellulare di Ombretta Bresciani, la donna di 53 anni trovata morta sulle sponde del Vara nella giornata di mercoledì 19 novembre, nei pressi del comune spezzino di Varese Ligure.

Il nucleo subacqueo dei carabinieri di Genova hanno scandagliato il fondale del fiume fino a rinvenire il dispositivo, che la donna aveva con sé la notte in cui è scomparsa. Nelle prossime ore i Carabinieri del Nucleo Investigativo della Spezia analizzeranno il contenuto del cellulare, dal quale si potrà delineare un quadro più evidente di quello che è accaduto nella notte tra il 17 e il 18 novembre.

Scomparsa dopo una cena fra amici

Proseguono intanto le indagini, coordinare dalla Procura di Genova: gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore della 53enne, gli ultimi luoghi che ha visitato e le ultime persone con cui ha parlato. Secondo quanto emerso in precedenza, la sera del 17 novembre la donna era andata a cena a casa di amici, era tornata a casa e poco dopo era uscita nuovamente. Da quel momento, di Ombretta si erano perse le tracce.

Le indagini proseguono in attesa degli esiti degli esami autoptici, tossicologici e tecnici.