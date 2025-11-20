L’impero da 40 milioni del commendatore Fontana al tuttofare: il figlio denuncia il buco nell’eredità

Il commendatore Lino Tito Fontana

Per decenni a Chiavari e nel Tigullio bastava pronunciare il nome "commendator Fontana" e tutti sapevano di chi si parlava. Lino Tito Fontana, partito da Rezzoaglio con l’azienda di calzature ereditata dal padre, aveva costruito un impero: il grattacielo di Lavagna, decine di immobili di pregio tra Chiavari e Genova, la presidenza dell’Entella nei primi anni ’60, ma anche la creazione del mercatino delle merci e di eventi come la Giornata del Perù e “Liguri nel mondo”. Uomo di potere democristiano, amico intimo di Paolo Emilio Taviani, apriva la porta di casa sua ai ministri romani e decideva chi contava davvero in città. Ora nell'occhio del ciclone c'è la sua eredità milionaria.

Il tumore e il lento declino



A fine anni ’80 arriva la diagnosi: tumore. Fontana vola a Parigi per una terapia sperimentale. I medici lo avvertono: "Con gli anni potrebbero comparire problemi cognitivi". E così è stato. Negli ultimi quindici anni della sua vita l’imprenditore alterna momenti di lucidità a giornate sempre più opache. Il figlio Marco è lontano, in Sud America, a produrre e vendere marmellate. A Chiavari resta un geometra di fiducia, inizialmente assunto solo per gestire il patrimonio immobiliare, che pian piano diventa l’ombra costante del commendatore: accompagnamento 24 ore su 24, deleghe sui conti correnti, chiavi di casa.

Il testamento della discordia



Primavera 2020. Marco Fontana rientra in Italia e trova il padre irriconoscibile: straparla, non riconosce le persone, è chiaramente incapace di intendere e volere. Pochi giorni prima, però, il 90enne ha firmato un nuovo testamento olografo: tutto il patrimonio – case, appartamenti, quote societarie – al geometra. I precedenti testamenti, che dividevano l’eredità tra i familiari, vengono revocati. A dicembre 2020 Lino Tito Fontana muore. Il geometra pubblica immediatamente il testamento.



Le tracce che non tornano



L’incubo del figlio inizia subito. Con l’aiuto di un avvocato e di un consulente contabile comincia a ricostruire quattro anni di movimenti. Scopre immobili di pregio venduti a prezzi sospetti nei sei mesi successivi alla morte, con procure speciali firmate quando il padre era già in coma; bonifici per decine di migliaia di euro partiti dal conto anche dopo il decesso; società sciolte e quote svanite nel nulla; gestione del patrimonio mai formalizzata con contratti o incarichi ufficiali.

La denuncia e l’inchiesta

