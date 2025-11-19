Frana a Ne, chiusa la SP26: il comune organizza auto per portare i bimbi a scuola

Una frana sulla provinciale 26 in val Graveglia ha interrotto la via e dunque l'accesso a diverse frazioni. Restano le vie alternative nell'alta valle, oppure il passaggio da Varese Ligure, ma ancora una data per la riapertura non è nota. Nella giornata del 18 novembre c'è stato il sopralluogo congiunto di regione Liguria, Asl, Città Metropolitana, Comune di Ne e tecnici per organizzare la pulizia dell'area. La frana è già stata alleggerita, restano ancora detriti e poi lavori più profondi di messa in sicurezza.

La preoccupazione per bimbi e disabili

"Non ci sono isolati, per i bimbi che vanno a scuola abbiamo organizzato con l'aiuto di un operaio comunale una viabilità alternativa con un mezzo del comune. In alta valle abbiamo anche una struttura per disabili e per questo dobbiamo velocizzare la più presto la riapertura della viabilità almeno a senso alternato", spiega ai microfoni di Primocanale la sindaca di Ne Francesca Garibaldi.

Le vie alternative

Per raggiungere le frazioni dell’alta valle nel comune di Ne è possibile: salire verso la frazione Trei, percorrere la strada sterrata per il Biscia e scendere nelle varie frazioni; salire verso Chiesanuova, Pontori, Terisso, Case Zatta, prendere poi lo sterrato per Picchetti e scendere verso le frazioni; percorrere in alternativa la strada provinciale che arriva al passo del Biscia da Varese Ligure.