Albero cade su case a Pegli, tredici persone restano senza elettricità

In via Nicoloso da Recco

Dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su Genova ieri sera, una nuova frana ha interessato il territorio di Pegli dove in via Pineta un muro di contenimento non ha retto alle abbondanti acque cadute in poco tempo. Le squadre di Aster, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenute senza sosta per garantire sicurezza e viabilità. Tredici famiglie sono senza corrente. In via Niccolosio da Recco si è lavorato tutta la notte per rimuovere i detriti della frana: oltre 150 m³ di terra e pietre sono stati sgomberati in poche ore.

Gli altri interventi

Numerosi interventi anche in altre zone della città, come via Calda, dove è stato messo in sicurezza un tratto interessato dal cedimento di un muro.

Il pronto intervento ha operato ininterrottamente per affrontare le criticità più urgenti. Intanto il settore verde è attivo su tutto il territorio, impegnato nella gestione di alberature e aree verdi colpite dal maltempo con gli interventi più complessi in via Martiri e questa mattina in Via della Pineta, per una grande pianta in bilico sulla strada.