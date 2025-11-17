Frana a Marassi, una residente: "Il pericolo di crollo era già stato segnalato"

Un forte rumore improvviso, il crollo e il timore che qualcuno si fosse fatto male.

Il quartiere di Marassi fa i conti con i danni del maltempo, dalla serata di domenica una parte di Salita dell'Orso, una creuza che collega via Amarena e via Fereggiano, è chiusa al transito per un crollo avvenuto intorno alle 23 di ieri sera.

Abitazioni della zona senza gas

Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Ma parecchie abitazioni rimangono sprovviste - almeno per le prossime 48 ore - della fornitura di gas, poiché il crollo ha danneggiato alcuni tubi. Difficile stabilire in quanto tempo verrà ripristinato il servizio.

Tanta paura per una residente di via Fressia, che all'improvviso si è vista sparire parte del giardino, coinvolto dal crollo. "E' successo tutto nel giro di pochi minuti, quando ho avvertito quel rumore ho avuto la sensazione di essere in un sogno" - racconta la cittadina - "

Un pericolo che era già stato segnalato

Pericolo di cedimento che sarebbe stato segnalato già in precedenza ai vigili del fuoco, dal vecchio proprietario dell'abitazione. Cosa che tuttavia non era nota all'attuale inquilina.