Commerciante intestava utenza negozio all’ex dipendente: denunciato

I carabinieri della stazione di Molassana hanno denunciato a piede libero un italiano di 45 anni per il reato di truffa. L’uomo, proprietario di un esercizio commerciale, aveva provveduto a intestare il contratto di fornitura di energia elettrica del proprio locale a una sua ex dipendente, senza che la donna ne fosse minimamente a conoscenza.

Quasi 5.000 euro di debito e distacco dell’utenza domestica

Quando il debito accumulato per i consumi del negozio ha raggiunto la cifra di quasi 5.000 euro, il gestore dell’energia elettrica ha disposto il distacco dell’utenza. Peccato che l’utenza staccata fosse quella domestica della ex dipendente: la vittima si è così ritrovata improvvisamente senza corrente in casa e con un’ingente morosità a lei attribuita. Solo dopo la segnalazione della donna e gli accertamenti dei militari è emerso l’inganno. Al termine delle verifiche i Carabinieri hanno denunciato il 45enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, che ora dovrà rispondere del reato di truffa.

La scoperta del raggiro e gli accertamenti dei carabinieri