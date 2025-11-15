Resta incastrato con la mano nel tritacarne, macellaio perde tre dita

Grave incidente sul lavoro a Pontedecimo, dove un macellaio di 26 anni ha subìto l'amputazione di tre dita di una mano.

E' accaduto intorno alle 12 di questa mattina in una macelleria di salita San Cipriano. Il ragazzo stava utilizzando un tritacarne quando accidentalmente la mano è finita dentro al macchinario in azione.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Pontedecimo e l'automedica Golf 2, che hanno soccorso il ragazzo al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Scassi, in codice giallo. Intervenuti anche i tecnici della struttura Psal della Asl 3.