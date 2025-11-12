Morto Franco Orsi, disposta autopsia: era stato in pronto soccorso una settimana fa

Si indaga sulla morte improvvisa di Franco Orsi, avvenuta nella tarda serata di ieri, martedì 11 novembre. Il procuratore di Savona Ubaldo Pelosi ha disposto l'autopsia che verrà eseguita venerdì prossimo, 14 novembre.

L'accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Savona

Secondo fonti interne all'ospedale il politico si sarebbe recato al pronto soccorso del San Paolo di Savona una settimana prima, il 4 novembre, lamentando dolori alla gamba. Entrato al nosocomio la mattina, è stato dimesso nel pomeriggio e secondo indiscrezioni l'esito degli esami a cui è stato sottoposto è risultato negativo. Il procuratore Pelosi, considerata la giovane età (59 anni ndr) e la dinamica della morte, ha aperto un'indagine conoscitiva, al momento senza indagati, per disporre l'autopsia. I funerali sono stati posticipati a sabato pomeriggio. La Asl 2, in queste ore, ha fatto sapere attraverso un comunicato che "risulta un accesso di 8 giorni fa in cui sono stati eseguiti gli accertamenti necessari per la sintomatologia presentata al momento dell'accesso. Rimaniamo comunque a disposizione delle autorità".

Chi era Franco Orsi

Orsi contava una lunga esperienza nel mondo istituzionale, partita nelle file della Democrazia Cristiana e proseguita con il partito di Silvio Berlusconi. Franco Orsi è stato vicepresidente di Regione Liguria dal 2000 al 2005 durante la presidenza di Sandro Biasotti, a seguire è stato eletto senatore della Repubblica con il Popolo della Libertà dal 2008 al 2013, inoltre è stato per due mandati consecutivi sindaco di Albisola Superiore, dal 2009 al 2019. Negli ultimi anni, pur avendo lasciato la politica attiva, Orsi aveva continuato a impegnarsi per la comunità locale come presidente del consiglio di amministrazione di Servizi Ambientali. La sua passione per la politica era nata molto presto: entrò in consiglio comunale ad Albisola Superiore nel 1985 tra le fila della Dc. Dopo il suo ritiro dalla vita politica, si era trasferito a Sassello, dove aveva intrapreso una nuova avventura dedicandosi alla natura e all'agricoltura, gestendo con entusiasmo l’azienda agricola Pianale e un agriturismo. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte della politica locale. Dal presidente Bucci ai sindaci di Imperia e Savona Claudio Scajola e Marco Russo. Parole di vicinanza anche dalle parlamentari liguri Ilaria Cavo e Raffaella Paita. Anche i partiti, dal centrodestra al Pd, hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti dell'ex vicepresidente della Regione.





