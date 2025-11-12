Scomparsa Franco Orsi, il cordoglio di tutti i partiti politici

Franco Orsi

La politica savonese e ligure è in lutto per la scomparsa improvvisa di Franco Orsi, morto nelle notte tra l'11 e il 12 novembre all'età di 59 anni. Orsi contava una lunga esperienza nel mondo istituzionale, partita con l'esperienza nella Democrazia Cristiana e proseguita con il partito di Silvio Berlusconi. Franco Orsi è stato vicepresidente di Regione Liguria dal 2000 al 2005 durante la presidenza di Sandro Biasotti, a seguire è stato eletto senatore della Repubblica con il Popolo della Libertà dal 2008 al 2013, inoltre è stato per due mandati consecutivi sindaco di Albisola Superiore, dal 2009 al 2019. Negli ultimi anni, pur avendo lasciato la politica attiva, Orsi aveva continuato a impegnarsi per la comunità locale come presidente del consiglio di amministrazione di Servizi Ambientali (la società partecipata che si occupa della gestione dei parcheggi, del verde pubblico, della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento delle strade).

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte della politica locale.

Le parole del presidente Marco Bucci

"Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi, già senatore della Repubblica, ex vicepresidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola Superiore - le parole del presidente della Regione Marco Bucci -. Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore".

Il ricordo di Claudio Scajola

"Ho conosciuto Franco Orsi oltre trentacinque anni fa. Fin dagli inizi si era distinto come uno dei giovani politici più promettenti. Un amministratore preparato, sempre attento a tutto ciò che accadeva intorno a lui. Lo indicai per il Senato, dove divenne il più giovane senatore e si fece subito apprezzare da tutti per competenza e serietà. In quegli anni ha saputo rappresentare con dedizione la Liguria, affrontando con impegno i temi più importanti per il nostro territorio. Ovunque abbia svolto il suo ruolo, si è fatto stimare per la serietà e l’impegno profuso. La sua scomparsa mi addolora profondamente. Sono vicino ai suoi cari in questo momento di grande dolore" ha commentato Claudio Scajola, sindaco di Imperia.

Il rapporto con Marco Russo

"Sono sconvolto dall'improvvisa scomparsa di Franco Orsi, è una perdita molto grave. Di recente avevamo iniziato ad avere rapporti più frequenti sul tema del ciclo idrico, il dialogo con lui era sempre molto positivo e costruttivo, focalizzato sulla soluzione dei problemi. Franco era una figura di altissima qualità, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista umano e il suo recente ruolo in APS testimonia il suo costante impegno e la sua dedizione per il bene del territorio, sapendo intessere rapporti e relazioni per assumere decisioni importanti e delicate di lungo respiro - il commento di Marco Russo, sindaco di Savona -. Ci mancherà. Insieme alla giunta e a tutta l’Amministrazione comunale esprimo la massima vicinanza ai figli, alla compagna, a tutta la famiglia, in particolare al consigliere Fabio Orsi".

Il commento di Ilaria Cavo

"Ho appreso con stupore e grande tristezza la notizia della prematura scomparsa di Franco Orsi. La Liguria perde un uomo e un politico di grande spessore, che ho avuto modo di conoscere prima nel suo ruolo di attivo ed energico vicepresidente della Regione Liguria, poi nel ruolo di papà premuroso, presente, tifoso. Dei tanti incontri, oggi affiora forte l'immagine della sua esultanza ai punti messi a segno dall'adorato Matteo al tennis da tavolo. Quanta gioia in quegli incontri e quanto supporto. Mi stringo alla sua famiglia unendomi al grande dolore per il vuoto che lascia". Cosi Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati.

Da Roma il pensiero di Raffaella Paita

"Grande dispiacere per la scomparsa improvvisa dell'ex senatore ed ex vicepresidente della Regione Liguria Franco Orsi. Nella sua carriera politica è stato anche membro nazionale dei giovani Dc e poi dei Popolari. Una persona gentile, intelligentissima, con cui ho condiviso battaglie importanti per la Liguria. Amava profondamente la sua terra, per la quale ha fatto tanto, anche come sindaco di Albisola Superiore, in provincia di Savona. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia". Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

Il cordoglio dei partiti politici

Vicinanza e cordoglio è stata espressa dai partiti politici. "La prematura scomparsa del senatore Franco Orsi, ex vice presidente di Regione Liguria ed ex sindaco di Albisola Superiore, ha lasciato tutti attoniti e con una profonda tristezza - i consiglieri regionali della Lega -. Un uomo delle istituzioni legato al nostro territorio, che ha sempre svolto i suoi incarichi con competenza e spirito di servizio. Per la Liguria e in particolare per il Ponente, è una grande perdita. Siamo vicini alla famiglia e, nel porgere le condoglianze ai suoi cari, ci uniamo al loro dolore". Anche il gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Orsi. "Da sempre impegnato nella politica, la sua morte improvvisa lascia un vuoto sul territorio e intorno ai suoi cari. La nostra vicinanza alla famiglia, alla quale ci stringiamo in questo momento di dolore". Parole di grande commozione sono state espresse anche da Forza Italia. "Con il suo esempio di equilibrio, competenza e dedizione, Franco Orsi ha lasciato un segno profondo nella storia della Liguria e in chi ha avuto il privilegio di collaborare con lui. A nome di tutto il gruppo di Forza Italia in Regione, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che ne piangono la scomparsa". Parole a cui fanno eco quelle di Fratelli d'Italia: "Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Orsi, primo vicepresidente di Regione Liguria espresso da una coalizione di centrodestra. È stato un uomo delle istituzioni, appassionato e leale, che ha servito la nostra Regione e il Parlamento con dedizione e senso del dovere. Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la nostra vicinanza in questo momento di dolore".