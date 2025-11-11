Terrore sulle strisce: padre e bambino di 3 anni investiti da auto guidata da 80enne

I soccorsi a papà e figlio investiti in via Isonzo

Grave investimento pedonale questo pomeriggio in via Isonzo, all'altezza del civico 74R. Intorno alle 15, un'auto ha travolto un padre e il suo bambino mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, in direzione ponente.

La dinamica dell'incidente

Alla guida della Hyundai i10 c'era un uomo genovese di 80 anni. L'impatto è stato violento: il 43enne è stato sbalzato a terra riportando un trauma cranico. Immediato l'intervento della polizia locale, con la sezione infortunistica, e del 118

Le condizioni dei feriti

Il padre è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino, dove versa in prognosi riservata. Il figlio di tre anni è stato invece portato in codice giallo al Gaslini per dinamica, con traumi da valutare ma nessuno dei due in pericolo di vita

Esito degli accertamenti

