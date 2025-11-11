Terrore sulle strisce: padre e bambino di 3 anni investiti da auto guidata da 80enne

Grave investimento pedonale questo pomeriggio in via Isonzo, all'altezza del civico 74R. Intorno alle 15, un'auto ha travolto un padre e il suo bambino mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, in direzione ponente.
La dinamica dell'incidente
Alla guida della Hyundai i10 c'era un uomo genovese di 80 anni. L'impatto è stato violento: il 43enne è stato sbalzato a terra riportando un trauma cranico. Immediato l'intervento della polizia locale, con la sezione infortunistica, e del 118
Le condizioni dei feriti
Il padre è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino, dove versa in prognosi riservata. Il figlio di tre anni è stato invece portato in codice giallo al Gaslini per dinamica, con traumi da valutare ma nessuno dei due in pericolo di vita
Esito degli accertamenti
L'etilometro effettuato sul conducente ottantenne è risultato negativo. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Via Isonzo è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.
IL COMMENTO
Dalla gigafactory di Genova a Urso, Brunetta & C: Meloni ha un problema
La grande spiaggia libera della Foce e un Waterfront per tutti i genovesi