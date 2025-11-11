Chi era Roberto Frau, il motociclista morto in sella alla sua Bmw d'epoca

Roberto Frau amava il suo Gs d'epoca

Una passione per le due ruote e un amore immenso per la figlia. Roberto Frau, 51 anni, residente ad Arenzano, ha perso la vita questa mattina in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Pra', lungo l'Aurelia. L'uomo era in sella alla sua amata BMW GS d'epoca, la moto che condivideva con la figlia adolescente nei giri sulla riviera e nell'entroterra ligure.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto poco dopo le 9.30, in un tratto della statale dove la carreggiata verso levante è divisa in due corsie: una riservata agli autobus e l'altra ai veicoli normali. Secondo la ricostruzione della sezione Infortunistica della polizia locale di Genova, Frau stava procedendo sulla corsia di destra quando un'automobile che lo precedeva sulla sinistra ha improvvisamente segnalato con la freccia l'intenzione di parcheggiare, curvando verso destra. La BMW GS, che in quel momento stava superando il veicolo sulla linea di separazione tra le corsie, ha impattato violentemente contro la fiancata dell'auto. La moto è poi rovinata a terra, finendo la sua corsa contro un'altra vettura in sosta. Immediato l'arrivo dei soccorsi del 118, ma per il 51enne non c'è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Prima giornalista, poi agente immobiliare