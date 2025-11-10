Cronaca

Torna alla homepage

Grave incidente in corso Mazzini: motociclista all'ospedale in elicottero

Sul posto anche la polizia locale di Sanremo per i rilievi dell'incidente e la gestione del traffico
31 secondi di lettura
di Au. B.

Grave incidente poco prima delle otto del mattino in corso Mazzini, a Sanremo, dove un'auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorsi 

Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza della Croce Verde di Arma e l'automedica: i sanitari, accorsi sul posto, hanno subito richiesto l'intervento dell'elicottero Grifo per un trasporto d'urgenza al pronto soccorso.

L'uomo alla guida del mezzo a due ruote, di 46 anni, ha riportato gravi ferite per cui è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto anche la polizia locale di Sanremo per i rilievi dell'incidente e la gestione del traffico.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 04 Novembre 2025

Incidente stradale in corso Quadrio, grave un motociclista

Sul posto il 118 con ambulanza e automedica. Traffico intenso in entrambe le direzioni

TAGS