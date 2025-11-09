Paura nella notte per un incendio ad Acquasanta, in fiamme una baracca

Incendio ad Acquasanta poco dopo la mezzanotte di domenica 9 novembre. I vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione del Comune di Mele per spegnere le fiamme partite da una baracca. Ignote le cause del rogo, nessun ferito ma pompieri impiegati a lungo per domare le fiamme grazie alle squadre di Multedo e della stazione centrale intervenuta con l’autobotte.
