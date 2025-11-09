Cronaca

Torna alla homepage

Paura nella notte per un incendio ad Acquasanta, in fiamme una baracca

17 secondi di lettura
di a.d.

Incendio ad Acquasanta poco dopo la mezzanotte di domenica 9 novembre. I vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione del Comune di Mele per spegnere le fiamme partite da una baracca. Ignote le cause del rogo, nessun ferito ma pompieri impiegati a lungo per domare le fiamme grazie alle squadre di Multedo e della stazione centrale intervenuta con l’autobotte.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS