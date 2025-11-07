Cronaca

Fa cadere un pacchetto davanti agli agenti: dentro c'erano 14 involucri di cocaina. Arrestato

Il giovane era già stato avvisato dal Questore
di Au. B.

Ha insospettito gli agenti quando ha fatto cadere un involucro di cellophane. Così è stato arrestato un ragazzo di 20 anni, di origini egiziane, fermato dai poliziotti del commissariato di Cornigliano durante un controllo in un locale di piazza Vittorio Veneto. 

Dentro il pacchetto 14 involucri di cocaina pronti allo spaccio 

Era giovedì sera quando gli agenti hanno effettuato una verifica nell'esercizio commerciale: il giovane, nervoso, ha subito attirato la loro attenzione quando ha fatto cadere a terra un involucro. Fermato il ragazzo, i poliziotti hanno ispezionato il pacchetto: dentro c'erano 14 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 9 grammi.

Il giovane era già stato avvisato dal Questore 

Dagli accertamenti è emerso che il 20enne era sottoposto al divieto di dimora a Milano per precedenti legati allo spaccio di droga e anche colpito dall'avviso Orale del Questore di Genova. Gli sono stati inoltre sequestrati 65euro in contanti e lo smartphone.

