Sfratto all'ex casa Raphael, presidio davanti alla struttura. Gli ospiti trasferiti in albergo

Il giorno dello sfratto esecutivo è arrivato. Già dalla mattina un via vai di persone davanti all’ex casa Raphael situata in via Byron, nel quartiere di Albaro a Genova. Il Comune di Genova - che da mesi è impegnato su questa complicata vicenda - attraverso il percorso di presa in carico interistituzionale delle persone e delle famiglie con Prefettura, Questura, polizia locale e Arma dei Carabinieri, "sta predisponendo il trasferimento in idonee strutture alberghiere di 60 persone, tutti i nuclei familiari rimarranno uniti".

Una situazione complicata che intreccia diversi aspetti: le suore che gestivano il complesso sono state spostate, un istituto (l'Edit Stain Casa Raphael) che ha chiuso i battenti, una nuova proprietà che vuole prendere il controllo dell'area dopo l'acquisto attraverso permuta di circa quattro mila metri quadrati e altri sei mila di giardino.

All’interno ci sono circa 58 persone tra cui 14 minori. Tra gli ospiti molti stranieri: soprattutto peruviani ma c'è anche chi arriva dal Nord Africa e altri Paesi. Ci sono anche alcuni ospiti italiani bisognosi di cure mediche specifiche. In molti casi si tratta di persone che non hanno un lavoro regolare o con situazioni di fragilità. Per stare nella struttura fino a poco tempo fa hanno pagato anche una retta di circa 300 euro.

Le associazioni a tutela degli ospiti chiedono chiarimenti su quali saranno le strutture che andranno ad accogliere gli ospiti. Già dalle 8,30 in via Byron presente un furgoncino della protezione civile più i servizi sociali e i vigili del fuoco.