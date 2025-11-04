Allarme bomba a Genova: artificieri fanno brillare auto sospetta prima della Festa delle Forze Armate

Allarme bomba questa mattina in piazza della Vittoria per un'auto sospetta parcheggiata in zona.

La segnalazione è arrivata poco prima della Festa delle Forze Armate, che si è poi celebrata sotto il Monumento ai Caduti senza problemi

Sul posto sono intervenuti gli artificieri per far brillare il veicolo: da quanto emerso l'auto era parcheggiata da alcuni giorni, e apparteneva a un soggetto attualmente agli arresti