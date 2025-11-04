Frate motociclista falciato da un altro centauro in piazza Giusti

Incidente stradale questa mattina nel cuore di San Fruttuoso: un frate cappuccino della comunità Maris e appassionato centauro, è stato investito e travolto da una moto che gli ha tagliato la strada mentre attraversava piazza Giusti.
I soccorsi
Il frate è stato sbalzato dalla moto finendo sull’asfalto. I soccorritori del 118, arrivati in codice giallo e ambulanza della Squadra Emergenza 821-823, lo hanno trasferito al San Martino per sospette fratture.
Ricoverato anche centauro responsabile, un 40enne, che è caduto a sua volta riportando contusioni e una sospetta frattura al polso. Soccorso in codice giallo, è stato portato nello stesso ospedale. I centauri, sottoposti entrambei all'alcol test, sono risultati negativi.
