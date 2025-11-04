Cornigliano, pusher in fuga da un controllo spezza il polso a un poliziotto

È scappato a un controllo e poi opposto resistenza

Un 22enne egiziano è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dopo aver aggredito un agente durante un tentativo di fuga da un controllo antidroga.

In tasca soldi e coltellini

L’uomo è stato inoltre denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. L’episodio è avvenuto lunedì pomeriggio in via Rossini, a Cornigliano. Gli agenti del locale commissariato, in transito con la volante, hanno notato il giovane che, alla vista della polizia, ha cercato di disfarsi di un pacchetto gettandolo a terra e ha iniziato a correre. Gli operatori lo hanno immediatamente bloccato e hanno recuperato il pacchetto. Durante il fermo, il 22enne ha opposto una violenta resistenza: ha spintonato e colpito con un pugno un agente al polso sinistro, causandogli una frattura alla mano

Il sequestro della droga

