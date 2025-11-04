Cornigliano, pusher in fuga da un controllo spezza il polso a un poliziotto

Un 22enne egiziano è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dopo aver aggredito un agente durante un tentativo di fuga da un controllo antidroga.
In tasca soldi e coltellini
L’uomo è stato inoltre denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. L’episodio è avvenuto lunedì pomeriggio in via Rossini, a Cornigliano. Gli agenti del locale commissariato, in transito con la volante, hanno notato il giovane che, alla vista della polizia, ha cercato di disfarsi di un pacchetto gettandolo a terra e ha iniziato a correre. Gli operatori lo hanno immediatamente bloccato e hanno recuperato il pacchetto. Durante il fermo, il 22enne ha opposto una violenta resistenza: ha spintonato e colpito con un pugno un agente al polso sinistro, causandogli una frattura alla mano
Il sequestro della droga
All’interno del pacchetto sono stati trovati 15 grammi di cannabis, un coltello a serramanico nascosto nei pantaloncini del giovane e 550 euro in contanti. La perquisizione è stata estesa al domicilio dell’uomo, dove – in un comodino chiuso con lucchetto a combinazione – sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e un coltello da cucina. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il 22enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto e comparirà in giudizio con rito direttissimo. L’agente ferito è stato medicato in ospedale e dimesso con una prognosi di 30 giorni. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd
E se la Salis va a Roma, che vada, il Pd ora ha Terrile in pista