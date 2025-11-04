Dramma in spiaggia: trovato un uomo morto a Cavi di Lavagna

Risveglio drammatico per i cittadini di Cavi di Lavagna, dove qualche minuto dopo le sei del mattino un cadavere è stato avvistato da diversi passanti a pochi metri della riva.

Il medico non ha potuto far altro che constatare la morte

Sul posto è accorso il 118, con ambulanza e automedica. Il medico non ha potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, che sembrerebbe di età avanzata. Dalle prime informazioni sembrerebbe che sul corpo senza vita non ci siano ferite visibili, escludendo l'ipotesi di una morte violenta.

Indagini in corso per identificare l'anziano

A far luce sull'identità dell'uomo e su quello che è accaduto saranno gli inquirenti. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto e i carabinieri.

